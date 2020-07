Jujuy Jiménez confesó que tiene nuevo candidato

Sofía "Jujuy" Jiménez comenzó una nueva etapa de la cuarentena y se trasladó a Jujuy para estar cerca de su familia. En una etapa diferente de su vida, la modelo separó de Juan Martín Del Potro, tras un año de romance y en pleno aislamiento.

Pero según ella misma confesó, este período le sirvió para conectarse consigo misma. "La cuarentena fue muy reveladora para mí. Pude empezar a conectar conmigo verdaderamente", dijo en revista Hola y se animó a confesar que estar en pareja la alejaba de su esencia. "Cada vez que me pongo de novia, me entrego... Me olvido de mí. Es algo que no quiero más para mi vida", tiró.

Luego, "Jujuy" aseguró que, a pesar de que elige no estar en pareja, no le faltan candidatos. "Apareció Lucas, un chico con el que tuve una historia de verano hace mucho. Me mandó un WhatsApp", dijo pero cerró la puerta a iniciar un nuevo romance.