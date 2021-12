Jujuy Jiménez contó por qué le dijo que no a Pampita

Jujuy Jiménez habló sobre su futuro laboral y confirmó que le llegó una propuesta desde la producción de Pampita.

La modelo contó que la convocaron para ser parte de El hotel de los famosos, el reality que conducirán Pampita y el Chino Leunis, pero rechazó la propuesta. “Tengo clarísimo las cosas que no quiero. No dejar que nadie se adueñe de nada, no darle poder a nadie, a ningún hombre, manejar yo mi vida, mis cosas, mi trabajo", dijo en diálogo con LAM.

Jujuy Jiménez no trabajará con Pampita.

“Estuve rechazando algunas propuestas, pero porque no las sentía en este momento. Al final terminé diciendo que no al reality, pero confío en que va a venir otra opción", agregó.

La reacción de Jujuy Jiménez cuando se enteró que la China Suárez es vecina de su novio

En pareja con Bauti Bello, Jujuy Jiménez confirmó que mantiene una relación diferente a las anteriores. "Tenemos otro tipo de relación más tranquila y relajada. Él es un pibe muy simple”, contó sobre su vínculo.

“¿Puede ser que Bauti tiene como vecina nueva a la China Suárez en su country?”, tiró Pía Shaw en la charla.

“¿Cómo saben eso? Creo que sí pero la mejor, todo bien con la China. No sean malas”, le dijo Jujuy. “Yo confío en que sea lo que tenga que ser, cada uno es libre y dueño de hacer lo que quiera, somos grandes y adultos, si funciona y si no…”, añadió.

Jujuy Jiménez y Bauti Bello.