Juli Castro, una de las influencers más destacas del momento, decidió dar un paso importante en su vida amorosa al oficializar con Fauti Bo. La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales, donde Juli escribió simplemente “25/01/2025”, acompañada de postales románticas junto al influencer. Esta fecha parece mostrar un nuevo comienzo para la pareja, dejando atrás los altibajos que vivieron en el pasado.

Juli Castro confirmo su relación con Fausti Bo tras las controversias con su ex novio

La relación entre Juli y Fausti no ha estado exenta de polémicas. Ambos compartieron momento en el stream “Viernes Trece” de eltrece, donde la química entre ellos era evidente. Sin embargo, su vínculo atravesó turbulencia cuando se viralizó un video de Juli besándose con su ex, Manu Dons, en un balcón. Esta situación generó incomodidad en el equipo del programa, pero sobre todo en Fausti, quien se enteró del incidente por las redes sociales.

En su momento, Fausti habló abiertamente del tema en una entrevista con Socios del Espectáculos. Aunque dejó en claro que hubo desilusión, también destacó que no existieron peleas ni resentimientos: “Juli es mi amiga, sigue siendo mi amiga, eso no va a cambiar nunca. Lo principal es que todo está hablado y claro entre nosotros”, señaló el influencer, explicando que la relación no prosperó inicialmente debido a sus agendas ocupadas.

A pesar de las dificultades, la conexión entre Juli y Fausti nunca se rompió del todo. Ahora, con la fecha 25 de enero como testimonio, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor y hacerlo público, demostrando que han superado lo conflictos del pasado.

La noticia no solo emocionó a sus seguidores, sino que también desató una oleada de comentarios positivos en las redes sociales, donde ambos cuentan con una sólida basa de seguidores. Muchos destacaron la madurez con la que manejaron las adversidades y celebraron este nuevo capítulo de sus vidas.

Con este gesto, Juli y Fausti se posicionan como una de las parejas más queridas del ámbito digital. Su historia, llena de giros inesperados y reconciliaciones, es un recordatorio de que el amor puede renacer incluso después de los momentos más complicados.

N.L