El Bailado 2023 está plagado de polémicas, así como de romances y momentos de felicidad. La nueva dinámica que implica que los participantes se voten entre sí ha generado muchos escándalos. En esta ocasión, Juli Castro arremetió contra Charlotte Caniggia en defensa de su amiga Julieta Poggio.

Juli Castro arremetió contra Charlotte Caniggia para defender a Julieta Poggio

Hace unos días, la modelo expresó su opinión sobre todos los participantes del Bailando 2023. Respecto a la hija de Momi Giardina, comentó que la encontraba aburrida y que "no pinchaba ni cortaba". Sin embargo, meses atrás también había emitido opiniones poco favorecedoras sobre Julieta Poggio.

Cuando llegó el momento de votar para Juli Castro, esta afirmó que generalmente no tenía razones reales para nominar a algún compañero, pero que esta vez era diferente. "Mi voto va para Charlotte. No me gustó que bardee a todos, y yo soy muy amiga de Juli Poggio; no me gustó lo que dijo sobre ella", explicó la influencer.

Charlotte Caniggia, lejos de quedarse callada, al momento de emitir su voto comentó: "Mi voto era para otra persona, pero ahora se lo doy a Juli Castro porque me parece aburrida".

