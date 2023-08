Juli Castro es una de las revelaciones del Bailando 2023 y también una influencer que pisa fuerte en Tik Tok.

La joven artista es la hija de Momi Giardina y está a punto de dar su gran salto en el programa de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, en las redes sociales comenzó a circular el testimonio de Maga Segio, una tiktoker que se mostraba junto a ella como su mejor amiga.

Para los fieles usuarios de la plataforma, la amistad entre ellas era conocida por eso es que llamó la atención cuando ambas dejaron de subir contenido en conjunto en la red social.

Al parecer, Juli Castro traicionó a Maga y ella misma dio su testimonio en Tik & House.

Cuál fue la acusación contra Julieta Castro antes del Bailando 2023

Maga contó en el stream qué fue lo que pasó en realidad con Juli Castro y la acusó de ser mala persona, aunque evitó mencionarla.

Sin embargo, los seguidores de ambas influencers en Tik Tok confirmaron que se trataba de la hija de Momi Giardina. "Me alejé porque me di cuenta que ella era mala persona en verdad. Actitudes que tuvo después en las que me di cuenta 'no puedo creer que era tu amiga'. Sos muy mala persona", dijo Maga sin nombrarla.

Luego, aseguró que Juli Castro la ignoró en una fiesta y mantuvo una actitud mezquina con ella. "Yo la quise mucho pero por la amistad que tuve podría contar todo lo que me hizo. Me empujó en la Bresh. Era muy importante para mí, era copada conmigo aunque yo sabía que era mala con los demás. Me alejé y nunca hablé mal de ella y ella demostró como es.