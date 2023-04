Marcelo Tinelli y Momi Giardina les hicieron frente a los rumores de romance coincidiendo en el mismo bar

Marcelo Tinelli está ultimando detalles para volver con el exitoso formato del Bailando, esta vez, en la pantalla de América. Mientras que busca consejos y cuenta con la ayuda de Nico Occhiato, creador del fenómeno de Luzu TV, se rumorea que podría estar saliendo con una de las estrellas de la plataforma digital de entretenimiento, Momi Giardina.

Si bien la bailarina se encargó de desmentir en un principio los rumores de romance con Tinelli, luego de que su voz sea identificada en una historia del conductor, las coincidencias continuaron llegando, con muchas fuentes asegurando que pasan los fines de semana juntos y, ahora, asistiendo al mismo evento.

Momi Giardina.

Para la inauguración de un exclusivo bar en Buenos Aires, Momi se lookeó de pies a cabeza y deslumbró con un vestido de Natalia Antolin. Junto a sus compañeros de Nadie Dice Nada, la influencer compartió distintos momentos de la velada con sus amigos y disfrutando de la espectacular ambientación del lugar.

Momi Giardina y Flor Jazmín Peña asistieron juntas al bar.

Por su parte, Marcelo Tinelli también decidió ir muy elegante al evento, optando por un clásico traje. El papá de Cande Tinelli se rodeó de colegas del mundo de la televisión, como Ángel de Brito, Diego Leuco, Pía Shaw y su primo, El Tirri. A través de su cuenta de Instagram compartió fotografías con sus amigos y un video en el que mostraban la variedad de tragos que la nueva apertura ofrecerá a sus clientes.

Marcelo Tinelli, Pía Shaw y Ángel de Brito, juntos en el evento.

Moria Casán opinó del estado sentimental de Marcelo Tinelli

Así como se rumorea que Marcelo y Momi podrían estar iniciando una relación, Moria Casán decidió hablar sobre cómo nota al conductor en esta etapa de su vida, quien se separó de Guillermina Valdés hace unos años. Además, aprovechó para tirarle un palito sobre su apariencia.

En LAM increparon a La One, preguntando: “Tinelli platinado, modelo 63, ¿te gusta?”. Sin pelos en la lengua, Moria contestó: “Me gusta cómo le queda el platinado, me parece que se puso demasiado bótox o ácido hialurónico, tiene una ceja media rara, no sé”.

Marcelo Tinelli.

Luego, elogió la actitud que el conductor mantiene actualmente, asegurando: “No lo vi mucho, pero me divierte Marcelo, me gusta el Marcelo soltero, libre... a él se le nota cuando se saca mochilas porque hay momentos que se desangela y expande su luminosidad”.

Más allá de las afirmaciones de La One, quien indicó que Marcelo Tinelli estaba soltero, cada vez se les hace más difícil negar o callar los rumores de un posible romance con Momi Giardina, quienes recientemente estuvieron en el mismo evento.

H.O