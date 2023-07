Juli Castro es uno de los nombres que más llamó la atención en la lista de confirmados del Bailando 2023 que estará conduciendo Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV a partir de agosto. Y es que no es un nombre muy conocido en la televisión, aunque la joven tiene una enorme presencia en redes sociales y la rompe demostrando todos sus talentos: baila, canta, es graciosa y definitivamente sabe moverse en el ecosistema digital.

Sin embargo, ahora queda por verse si realmente Juli Castro está preparada para bailar en la popular pista de Marcelo Tinelli y bajo la exigente mirada del excelentísimo jurado, compuesto por Pampita, Ángel De Brito, Moria Casán y Marcelo Polino. Pero parece que la hija de Momi Giardina reflexiona mucho al respecto y lo demostró en una entrevista que le concedió a la revista Para Ti.

Juli Castro confirmada para el Bailando 2023

Por supuesto que una de las preguntas de la entrevista fue acerca del formato del Bailando 2023 y la exposición que supone. Frente a la consulta del periodista de Para Ti, Juli Castro respondió: "Por suerte sé cómo es el formato y sé que hay peleas, pero yo no me quiero enganchar en eso. Es duro que la gente te critique o hable mal de vos sin conocerte. Pero estoy acostumbrada a eso y voy a tratar que la opinión de los demás me resbale porque entiendo que siempre van a buscar algo para criticar".

Como decía Juli Castro, la exposición que supone el Bailando 2023 es mucha y por supuesto que llegarán críticas para ella. Por eso, señaló cómo se está preparando para el demandante certamen de Marcelo Tinelli: "Estoy tomando clases. Este desafío es muy exigente porque hay que ensayar mucho, hay que hacer distintas coreos cada semana y a la noche salir a explotarla. Quiero estar a la altura y formarme bien para darlo todo".

Hace algunas semanas se presentó la lista de los participantes confirmados para el Bailando 2023 que generó mucha polémica. Por ejemplo, Jorge Rial se despachó contra Marcelo Tinelli e ironizó sobre la lista. Pero la opinión de Juli Castro es distinta y reconoció que le "gusta que hay muchos ex Gran Hermano, de diferentes edades, y también está mi amiga Lola Latorre, que la confirmaron hace poco"

El terror de Juli Castro a semanas del comienzo del Bailando 2023

Participar del Bailando 2023 no es nada sencillo y los temores son recurrentes, y Juli Castro reconoció que hay algo que la tiene preocupada. "¿Cuáles son tus expectativas? ¿Hay algo que te genere miedo?", preguntó el periodista de Para Ti. Primero, respondió con aquello que quiere hacer en la pista del certamen de Marcelo Tinelli: "Quiero divertirme y no me quiero enganchar en peleas porque no me gusta. Quizás al público de antes le gustaba ver eso, pero ahora creo que ya no. Mirá Marcos de Gran Hermano que ganó por ser el más tranquilo de todos. Yo voy con mi personalidad y ser yo misma en todo momento".

Juli Castro en Instagram

Sin embargo, no todo es color de rosas y Juli Castro contó aquello que le genera un enorme miedo: Marcelo Tinelli. "La previa con Marcelo es lo que más miedo me da". Y sí, probablemente el momento de la previa es el más complicado.

NL.