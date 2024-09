Julieta Poggio es una de las grandes estrellas que tuvo Gran Hermano 2023; con múltiples facetas desde panelista hasta modelo. La actriz suele mostrarse bastante activa en sus redes sociales, mostrando a sus seguidores su día a día. En las últimas horas en X, se volvió viral un video de ella donde trata de mostrar un truco de cocina para sus fans y no salen bien las cosas.

El tip de cocina de Julieta Poggio que no salió como esperaba

En el video se puede ver a la ex Gran Hermano en la cocina de su nuevo departamento, “no se compró colador, va en realidad sí pero me olvide de mudarlo”, expresa para después mostrar una olla donde estaba su cena, que estaba compuesta por fideos. “Tengo este individual, ya lo hice un montón de veces”, cuenta Julieta Poggio poniéndolo en la bacha de cocina.

“Agarras tu pasta y lo metes todo ahí adentro, ahora van a ver como salen”, prosigue explicando paso a paso como lograr sacar los fideos de agua sin necesidad de colador. “Y ahí tenes el colador, después los vuelvo a poner acá adentro”, cuenta Julieta Poggio señalando la olla donde señala que si está sola termina comiendo de allí.

El problema empezó cuando trato de pasar nuevamente la pasta a la olla para ponerle crema, “ay se me cayeron todos”, cuenta Julieta Poggio angustiada. Todos los fideos quedaron en el fondo de la bacha, mostrando que a veces el truco del individual puede fallar.

El debut de Juli Poggio en las pasarelas de Nueva York

Con una vida llena de lujos, pasarelas y cumpliendo distintos sueños de su niñez, la bailarina mostró en su Instagram, luego de los Martín Fierro 2024, su gran debut en el Latin Fashion Week que se realizó en Nueva York. Junto a otros modelos y diseñadores fue convocada para viajar y lucir un jugado look acompañada de Eugenia Lemos.

Julieta Poggio modeló un vestido largo que podía transformarse en uno corto. Este constaba de una falda rosa mientras que en la parte superior era de color blanco, con diferentes chiles rojos. Mientras que en los pies se colocó tacos rojos que lograban combinar a la perfección con su atuendo; completando el look con guantes largos y unas gafas del mismo color.

Estuvo acompañada de Angel Radicci, un modelo argentino que vive hace algunos años en la gran manzana además de Valentino Rossi, amigo personal de Julieta Poggio que también nació en el país y terminó yéndose hacía Miami, el cual tenía un atuendo a juego con el de la bailarina.

