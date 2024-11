Los hijos de las figuras reconocidas no solo siguen las tendencias de moda, sino que también las crean. Cada año, Halloween se convierte en una oportunidad para que los hijos de los famosos muestren su estilo y creatividad en los disfraces y celebraciones. Estos niños y niñas fashionistas, están contsantemente en el ojo público. Ellos no solo siguen las últimas tendencias en moda sino que también las adaptan para crear looks impresionantes como lo es en las fiestas del 31 de octubre.

Los looks de los minis famosos para Halloween

De Anita García Moritán a Magnolia Vicuña y Sarah burlando: todos los minis looks de Halloween

Anita García Moritán y Sarah Burlando son muy amigas, al igual que sus madres. Las pequeñas, además de ser vecinas, comparten muchas actividades como ir a clases de ballet juntas. Constantemente, Barby Franco comparte en su cuenta oficial de Instagram diversos momentos en donde se las ve a las dos niñas pasar el rato a pura diversión y risas. Halloween no fue la excepción, y una vez más las hijas de las modelos aprovecharon para pasear disfrazadas y repartir caramelos juntas.

Para esta ocasión, la hija del reconocido abogado y la influencer lució un outfit total black el cual combinó con dos rodetes decorados con pequeños fantasmas, mientras que la hija de la modelo y el exfuncionario público se vistió con un body y una pollera de tull también de color negro.

Sarah Burlando

Anita García Moritán

Los hijos de la reconocida actriz y cantante, la China Suárez, también participaron de este festejo y deslumbraron con los disfraces que eligieron usar.

Amancio Vicuña y la China Suárez

El pequeño Amancio Vicuña se disfrazó de Drácula, combinando un pantalón y una capa negra y roja. Magnolia se vistió con un vestido negro que tenía un lazo color violeta en la cintura. Eugenia fue quién compartió las fotos de sus herederos lookeados en su cuenta oficial de Instagram.

Magnolia y Amancio Vicuña con la China Suárez

Por su parte, Nicolás Cabre compartió una foto con su hija Rufina. Su look constaba de una musculosa negra, una pollera de tull, mitones, cuernos y un velo de color rojo. Así la primogénita de los actores se disfrazó de diabla.

Nicolás y Rufina Cabre

Sin dudas, el buen gusto por la moda que heredan los hijos de los famosos no solo lo usan para los eventos especiales o outfits casuales, sino que también lo aprovechan para deslumbrar con sus looks en fechas especiales como lo es Halloween y lo dejaron muy en claro Ana García Moritán, Sarah Burlando, Amancio y Magnolia Vicuña y Rufina Cabre en esta celebrada fecha.

A.D