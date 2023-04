Juliana Awada viajó a Ámsterdam y lució un look Bussines Casual

Juliana Awada hizo partícipe a sus seguidores del viaje que realizó. La diseñadora compartió las postales de cómo pasa sus días en Ámsterdam, donde visitó la casa de Ana Frank. Allí lució un outfit bussines casual.

Pantalón sastrero y blazer negros fueron los protagonistas del look de Juliana Awada en la capital de Países Bajos. Debajo llevaba una remera blanca con rayas oscuras y en los pies, zapatillas blancas. Casi el ABC del bussines casual.

El look de Juliana Awada.

Para cortar un poco el blanco y negro, fiel a su estilo de lucir colores tierra, la empresaria textil argentina llevó una bandolera color zuela cruzada. Los lentes de sol fueron el accesorio complementario.

Qué es el estilo Bussines Casual que eligió Juliana Awada

El "Business Casual" es una mezcla de formalidad con informalidad. Combina prendas de vestir como blazers con un jean para descontracturar la formalidad pero manteniendo la línea.

Otra de las claves para lucir dicho estilo es el famoso "make up no make up" que consiste en maquillarse con tonos nude apelando a resaltar los razgos naturales del rostro sin necesidad de recurrir al exceso de máscara de pestañas o labial rojo.

Esta nueva forma de lucir arreglado sin necesidad de estar tan formal, también requiere de implementar peinados descontracturados. Generalmente se lleva el cabello suelto, pero con algunas ondas al agua, no se utiliza gel ni fijador, pero no se descuida la forma del cabello. La idea es que luzca natural pero prolijo