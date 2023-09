Juliana Díaz fue una de las ex participantes más buscada por los medios el día de ayer después de conocerse la noticia de que su exnovio, Maxi Guidici, quiso terminar con su vida. La ex Gran Hermano habló solamente con LAM y le mandó un mensaje a la producción de Telefe.

Juliana Díaz apuntó contra Telefe después del intento de suicidio de Maxi Guidici

"Estaba totalmente pasado de cosas. Para mí no lo internaron. Lo pusieron en una silla y le pasaron dos sueros. Él se tomó un blíster entero de pastillas. Durmió muchísimo, toda la tarde. Recién se despertó, comió algo, pero no está enterado de nada. No sabe bien qué fue lo que pasó anoche, se acuerda de poquitas cosas... Horrible, la verdad", dijo la santafecina con respecto a como se encontraba su ex novio.

Luego Juliana Díaz habló sobre la producción de su ex programa y furiosa explicó: "Nadie del canal o de la producción de GH se contactó para preguntar cómo estaba. La única persona que me llamó fuiste vos Ángel y el Chato. Es una cuestión de humanidad, de ser humano". También había dicho que la producción del bailando la llamó para verificar como estaba ella con respecto al intento de suicidio de Maxi Guidici.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

AF.