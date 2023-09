Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano 2022, generó preocupación en la mañana de hoy viernes, ya que, tras la confirmación de su separación con Juliana Díaz, tuvo un intento de suicidio y chocó su auto. En estos momentos se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejia, luego de ser trasladado por el SAME.

Recientemente trascendió el parte médico en donde detalla: ‘’Personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano José GUIDICI con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos’’.

Maxi Giudici

Qué dijo Juliana Díaz tras el intento de suicidio de Maxi Guidici

Juliana, por su parte, rompió el silencio en A la Barbarossa, porque Pía Shaw le mandó un mensaje y ella le contestó: ‘’Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia”. Además de dejar en claro, que no tiene pensado realizar declaraciones o involucrarse.

Juliana Díaz y Maxi Giudici

Cabe recordar que, fue Juliana ''Tini'' Díaz que dio aviso al personal policial sobre la situación de Maxi Giudici. Luego, Alexis "El Conejo" Quiroga, gran amigo de la expareja, llegó a la propiedad luego de la medianoche y estuvo con él hasta el momento en que llegaron los policías con la ambulancia.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

D.M