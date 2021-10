Julieta Bartolomé, la amiga de Cande Tinelli y ex de Fede Bal, que brilla en “La 1-5/18”

Julieta Bartolomé es la nueva cara joven de Pol-ka y lo lleva con orgullo. Con 31 años brilla en “La 1-5/18” con un rol desafiante y con muchas artistas. La joven interpreta a Roxy, la hermana de Lobo (interpretado por el Polaco) y novia de Jonathan, a quien el genial Lucas D’Amario da vida en la ficción.

Nacida en 1990 en España, comenzó a estudiar actuación a los 14 años y debutó como actriz en “Casi Ángeles”.

Desde su debut, la carrera de Juli no conoció límites y trabajó en producciones como “Señales del fin del mundo”, “Cuéntame cómo pasó”, “Dulce Amor” y “100 días para enamorarse”. En cine, se animó al terror con “Noah, el origen del mal”.

Julieta Bartolomé y Lucas D'Amario en una escena de "La 1-5/18".

Actriz e influencer, es íntima amiga de Cande Tinelli, con quien se la suele ver haciendo divertidos videos, y se la relacionó con Fede Bal con quien salió durante un breve tiempo en el verano de 2019 tras la separación del actor y Bianca Lovenitti. Lo que llamó la atención de este fugaz romance fue que Juli es amiga de Barbie Vélez, ex de Bal.

Bartolomé no solo brilla en TV o cine, también lo hizo en el popular video de Paulo Londra “Tal Vez”, donde fue la protagonista.

Tras las críticas al elenco de “La 1-5/18”, la actriz reveló que lloró mucho tras el estreno. “Fui una de las personas que más nombraron, había memes, vídeos y decían muchas cosas malas y también muchas cosas buenas. Había gente que decía 'este personaje me encanta' y había gente que me mataba. Me puse a llorar”, agregó.

Fortalecida por el cariño del público, fue contundente cuando le respondió a Lourdes Sánchez tras la feroz crítica que le hizo a la actriz en “Los Ángeles de la Mañana”. "Que andes bien Lourdes, te deseo paz, te lo merecés. No todas necesitamos el casting sábana, amiga. Algunas tenemos talento y carisma, eso que tanto le envidiás a otras. Todo no se logra por un hombre”, escribió en redes sociales.

Julieta Bartolomé es una actriz de método que, para componer a Roxy, realizó un exhaustivo trabajo previo. "Hablé con mucha gente, me metí en muchos lugares, investigué léxico… Y el léxico que tiene Roxy, es el real de gente que está en la villa o de gente que vive en lugares más humildes", dijo.