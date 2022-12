Julieta, de Gran Hermano, opinó sobre Nicki Nicole y no la perdonaron: "Esta piba no se cansa de criticar"

Julieta Poggio fue fuertemente criticada en redes sociales luego de que se viralizara un video suyo en Gran Hermano criticando a Nicki Nicole.

En el clip que fue viral en Twitter, la participante cuestionó la imagen de la cantante y señaló que era "fea" antes de sus cirugías.

Julieta se centró en el video "Wapo Traketero", uno de los primeros hits de Nicki y señaló: "Antes de venir para acá me puse a ver el video y, boluda, re fea. Era otra persona".

"No, a mí me encanta", le respondió Camila y Alfa también estuvo de acuerdo.

"No, ¡era otra Nicki Nicole! No sabés lo que era. Véndalo cuando salgan. Se van a sorprender, de verdad", siguió Julieta. "Cuando veo la primera imagen digo 'no puede ser Nicki Nicole'. No sabés, Romi, tiene la nariz re operada. Le cambió toda la cara", agregó polémica.

"Se hizo toda", agregó mientras el resto de los "hermanitos" aseguraban "bancar" a la cantante.

Twiiter explotó de críticas hacia Julieta Poggio

Tras viralizarse el video de Julieta criticando a Nicki, desde las redes sociales salieron a repudiarla.

"La acomodada de Julieta diciendo que Nicki Nicole es fea, que está toda operada y que ahora por eso está linda. Acá la tienen a la amorosa, estás cosas no las muestran, solo cuando se hace la pobrecita con Coti. Asco"; “Julieta hablando de Nicki Nicole y sus operaciones, de lo fea q era. Justo ella que no está ni tocada la cara y que duerme maquillada. Le encanta hablar de las demás minas, pero a ella no se la condena a Coti sí": "Cómo vas a bardear a la reina de Nicki Nicole. Julieta al 9009", fueron algunos de los mensajes condenándola.