Gran Hermano 2022: Julieta Poggio lloró al recibir un mensaje de su novio

En la gala del jueves de Gran Hermano 2022 sorprendieron a los participantes con saludos navideños de sus familiares. Julieta Poggio recibió el saludo de su mamá y de Lucca Bardelli, su novio, al que tanto dice extrañar.

Qué le dijo Lucca Bardelli a Julieta Poggio en el confesionario de Gran Hermano

“Hola, mi amorcito. Quería desearte una muy Feliz Navidad. Te amo con todo mi corazón”, empezó diciendo Lucca Bardelli. “Mi amor”, lanzó la actriz, mientras se conmovía.

“Te extraño como nada en este mundo y también extraño cada beso, cada abrazo, cada charla con vos. Extraño nuestras salidas juntos y quiero decirte que yo desde acá te sigo esperando, te sigo amando y te estoy extrañando un montón hasta que salgas ganadora”, expresó el joven.

“Te amo con todo mi corazón”, aseguró el influencer, mientras Julieta rompía en llanto.

“¡Ay, no, no, no! Te amo, te amo. Me encantó. Gracias”. En esa misma línea, Julieta Poggio agregó “Qué hermosas palabras. Sinceramente, necesitaba escucharlas para que me de fuerza. Verlo fue hermoso. Muchas gracias”.

Gran Hermano les dio una gran sorpresa a sus participantes con motivo de Navidad y el llanto de Julieta Poggio no pasó desapercibido.