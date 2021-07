Por primera vez, Julieta Díaz habló de la salud de su hija Elena: "Tiene parálisis cerebral, no se cura"

Por primera vez, Julieta Díaz habló de la salud de su hija Elena. La pequeña tiene parálisis cerebral, y además, detalló cómo es la rehabilitación.

“Mi hija está bárbara. Tiene parálisis cerebral, no se cura, se puede tener un nivel de vida y de cotidianeidad más fácil o menos fácil, en realidad, porque hay diferentes grados de parálisis cerebral. Puede ser algo muy leve o una cuadriplejia”, comenzó contando Julieta Díaz.

En un mano a mano con Catalina Dugli, la actriz remarcó: “en el caso de Elena es bastante leve, tuvimos mucha suerte en ese sentido” y destacó que “ella avanza muchísimo”, aunque resaltó que “tiene que hacer su tratamiento, su rehabilitación como la gente que vive con parálisis cerebral”. “Es algo de por vida, es una prueba que ella tiene, pero está bárbara”, afirmó Julieta Díaz.

En el mismo hilo de la conversación, la reconocida artista habló de la maternidad en plena pandemia: “Hubo algo nuevo cuando no salía de la casa. Pude estar muy presente con mi hija y aprendí a jugar con ella de una manera más relajada. Bajé exigencias respecto al juego. Simplemente estar presente y jugar con lo que uno pueda. Fue agotador, como pueden ser los hijos y la casa, pero por momentos era muy gratificante”.

Es importante resaltar que Elena es fruto de la relación de la actriz con Brent Federighi. Ella siempre fue muy reservada a la hora de hablar de la salud de su hija y en contadas entrevistas detalló el estado familiar.

Julieta Díaz se planteó una fuerte autocrítica como madre

Considerada como una de las mejores actrices de la Argentina, Julieta Díaz es una madre súper presente de su hija Elena Antonia, fruto de su exmatrimonio con Brent Federighi y en esta oportunidad aprovechó un posteo de Instagram donde subió una foto con su heredera y realizó una fuerte autocrítica como madre en la que se cuestionó muchas actitudes, pero recibió el apoyo de diferentes figuras del ámbito.

"Me cuesta la paciencia. Me veo de afuera y me critico mucho como mamá. Porque todo siento que la marcará para siempre. Y algo de eso hay. Si pudiera ser más paciente y menos exigente con ella y conmigo. Tratar de amar mejor. De parar la cabeza y estar. Estar mejor. Vería tu sonrisa, mi amor. Y tu fragilidad, y tu fuerza, y tu amor. Y a vos", escribió Julieta Díaz.

Como no podía ser de otra manera, varias mujeres del medio la bancaron. Connie Ansaldi le comentó: "Todo lo que se hace con amor, se hace bien" y Gloria Carrá dejó su mensaje: "Preciosas sos una hermosa mamá". Finalmente Leticia Brédice le dijo:"Juli todas somos otras desde que somos mamás. Es muy interesante comparto. Es difícil".