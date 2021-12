En pareja con su novio Andrés Rolando, Julieta Nair Calvo vive uno de los momentos más soñados en la vida de una mujer. Embarazada de seis meses, la actriz que estuvo en la pista de "La Academia" reveló que esperan un varón. Aunque no indicaron cómo llamarán al nuevo integrante de la familia, en las últimas horas mostró su gigantesca panza de seis meses de embarazo.

Julieta Nair Calvo mostró su pancita de seis meses de embarazo y enterneció a sus fans.

La actriz usó sus redes sociales para mostrar cómo crece su vientre. Posando en traje de baño y con su novio tocando su pancita, Julieta posteó tres fotos que enloquecieron de ternura a sus fans. Como no podía ser de otra manera, la publicación consiguió más de 30 mil "me gusta" y muchísimos mensajes para los futuros papás.

Julieta tiene fecha de parto para finales de marzo, su bebé nacerá en Buenos Aires y el nombre ya lo tienen decidido pero lo guardan bajo siete llaves. Habrá que esperar a que nazca para saber como se llamará.

Mirá la ternura que captó la actriz...

Julieta y su novio.

Julieta Nair Calvo anunció que deja La Academia y confirmó su embarazo

"Tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho que estoy esperándolo. Se viene un mini juli, una mini juli", dijo emocionada la actriz quien está en pareja con el empresario Andrés Rolando.

"Es mi primer bebé no sé como es mi cuerpo en este estado. Soy muy trabajadora, es la primera vez que voy a dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio. Si un día me siento mal, me siento mal", agregó.

"Estoy pasando los tres meses. Gracias a Ángel por guardar el secreto porque ya lo sabía él, no sé cómo pero él siempre se entera de todo", disparó.

Después de este anuncio, Marcelo Tinelli confirmó que será la ex Casi Ángeles, Rochi Irgazábal será quien la reemplace tras su partida.

