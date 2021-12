En marzo de 2019 nacía Francesco Ambrosioni, hijo de More Rial y Facundo Ambrosioni, pareja que lamentablemente no duró mucho tiempo y luego de varias idas y vueltas lograron tener una muy buena relación. En esta oportunidad el deportista dialogó con CARAS Digital y mostró lo grande que está el hijo que tuvo con la heredera mayor de Jorge Rial.

"Yo al gordo lo veo siempre, generalmente estamos juntos los fines de semana porque en la semana tengo mucho trabajo, pero por suerte esta Nochebuena y Navidad le pude pasar con el. Ya el Año Nuevo lo pasará con la mamá, así fue como arreglamos. La verdad que se porta bárbaro y tenemos una hermosa relación", le contó a este portal desde Córdoba, Facundo.

El psoteo de las historias de Instagram de Facundo Ambrosioni.

Además contó que lo que más le divierte al gordito es andar en triciclo y que es muy alegre y divertido. "Está con el triciclo todo el día es imparable. Por suerte con la mamá llegamos a tener una gran relación en la que nunca, a pesar de nuestras discusiones pusimos a la criatura en el medio", reveló Ambrosioni y compartió una foto con el en donde se ve lo grande que está.

Mirá lo grande que está Francesco Benicio, el hijo de Facundo Ambrosioni y More Rial.

La foto de Facundo Ambrosioni, ex de More Rial, que despertó rumores de romance

Mientras More Rial comienza un nuevo camino en la política, su ex pareja Facundo Ambrosioni, se mostró muy cercano a una sensual morocha.

El joven cumplió 22 años y compartió algunas imágenes en su Insta Stories donde sus amigos más íntimos le dedicaron mensajes. Sin embargo, fue el post con una morocha llamada Candela, la que llamó la atención. "Feliz cumple bombón", escribió la muchacha en cuestión junto a la postal en la que se lo ve muy cerca de ella.

Aunque él no hizo oficial este romance, la joven acostumbra a subir algunas fotos con el ex de More Rial a pesar de que, en los últimos días, decidió cerrar su cuenta y mantenerla privada.

La foto de Facundo Ambrosioni, ex de More Rial, que despertó rumores de romance.



FL