Julieta Poggio, la talentosa participante de Gran Hermano 2022, continúa cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Tras su destacada participación en el programa, donde alcanzó el tercer lugar después de Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, la joven no ha parado de recibir ofertas laborales. Además de su participación en el espectáculo de Fuerza Bruta, ahora se suma a la próxima obra de José María Muscari. Aunque esto no es suficiente para Ana Laura Román, periodista de "La tarde del 9" que se despachó contra la joven.

Qué dijo Ana Laura Román sobre Julieta Poggio

En medio de su ajetreada agenda, Julieta vivió un momento de particular cuando fue abordada por un cronista de "La tarde del 9" en plena vía pública. Aunque la joven respondió a las preguntas, los presentes en el piso no se vieron muy conformes con el modo de responder la joven quien se mostró breve y concisa en sus respuestas.

Cuando le preguntaron sobre su relación con sus ex compañeros, Julieta respondió con un escueto "re bien". Por otro lado, manifestó no tener idea del conflicto entre Daniela y Coti, comentando que no estaba al tanto de ese chisme.

Julieta reafirmó su amistad con Daniela Celis y, al ser consultada sobre la posibilidad de ver a Coti en el Bailando, respondió con un simple "obvio". Respecto a su participación en el certamen, indicó que este año no será posible, pero expresó su deseo de estar en el próximo. "Bueno, chicos, me tengo que ir", concluyó la joven.

Tomi Dente, quien inicialmente desconocía la identidad de Julieta, ironizó sobre su encuentro con el cronista, destacando su actitud entusiasta por hablar y dejar en claro su postura. Pero la más incisiva fue Ana Laura Román, quien cuestionó la actitud de Julieta, calificándola de maleducada por hablar con un caramelo en la boca y contestar de forma telegráfica.

“¿Quién sos Juli Poggio? Primero, una maleducada con un caramelo en la boca. Yo paro y le pido que apague la cámara para sacármelo de la boca, y no camino con el notero. Contestó tipo telegrama”, declaró la panelista

“¿Sabés qué pasa? Que a veces en este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, la verdad, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano seis, siete meses maquillándose. Después, que esté en Fuerza Bruta… y un beso para Betiana Blum que tiene que compartir una obra con ella”, cerró Ana Laura Román haciendo referencia a Julieta Poggio.

