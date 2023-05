Julieta Poggio salió con todo a responder a Ana Laura Román, después de que la criticó por no frenar en una nota para "La tarde de El Nueve".

La ex Gran Hermano se encargó de contestarle a la periodista en sus redes sociales e hizo un fuerte descargo. "Ya saben los que me conocen que yo nunca salto por nada, por más que me quieran pinchar o buscar bardo. Pero quiero salir a responderle a esa señora, que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es. Me pareció tan nefasta que me hicieron en su programa, tan fea. Diciendo que soy una maleducada por sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo porque me quedé sin voz", explicó Julieta Poggio en su video.

Luego, Julieta Poggio explicó qué pasó concretamente. "Todo el tiempo queriendo rebajarme '¿quién sos vos para rebajarme a una chica de 20 años que está luchando por sus sueños. ¿Vos qué haces? ¿Cuáles son los logros en tu vida? Por qué tenes que rebajar el trabajo con un piba de 20 años.. Son muy haters los comentarios que hizo. ¿Quiénes son ustedes para increparme en la calle y que me obliguen a que me saque mi caramelito de miel y contestar su preguntas de bardo?", disparó.

Qué dijo Ana Laura Román sobre Julieta Poggio

Antes de este descargo de Julieta Poggio, Ana Laura Román cuestionó la actitud de la ex Gran Hermano en la nota para La tarde de El Nueve, calificándola de maleducada por hablar con un caramelo en la boca y contestar de forma telegráfica.

“¿Quién sos Juli Poggio? Primero, una maleducada con un caramelo en la boca. Yo paro y le pido que apague la cámara para sacármelo de la boca, y no camino con el notero. Contestó tipo telegrama”, declaró la panelista.

“¿Sabés qué pasa? Que a veces en este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, la verdad, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano seis, siete meses maquillándose. Después, que esté en Fuerza Bruta… y un beso para Betiana Blum que tiene que compartir una obra con ella”, cerró Ana Laura Román haciendo referencia a Julieta Poggio.