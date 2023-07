Julieta Poggio se convirtió en una referente de la moda juvenil. Utiliza sus redes sociales para compartir sus outfits y sus seguidoras enloquecen al inspirarse para copiar su estilo. Desde su cuenta de Instagram, la joven modeló una microbikini Barbiecore que será tendencia en le verano 2024.

Julieta Poggio deslumbró con una microbikini Barbiecore que será tendencia

La morocha es la nueva it girl argentina tras su salida de la casa de Gran Hermano. Su estilo a la hora de vestir llama mucho la atención porque no le teme a probar ningún look jugado y le gusta lucirse con la tendencia tiro bajo, una moda de los años 2000 que regresada acompañado de otras prendas.

Pocas veces vemos a la modelo con un outfit que cubre todo su cuerpo, ya que le encanta dejar su abdomen a la vista para estilizar mucho más su ropa. En medio de todos los proyectos laborales que encara en la actualidad, se encuentra realizando una sesión fotográfica de microbikinis para la temporada de verano.

Frente a las cámaras, Poggio posó con una bikini clásica Barbiecore, una tendencia que se volvió viral con el estreno de la película Barbie y que consiste en armar un look en un tono rosa para homenajear a la icónica muñeca. En sus historias de Instagram se puede apreciar un modelo muy común, pero con volados en las tiras que atan al corpiño.

Otro de los looks en un tono más fucsia que la bailarina nos reveló fue un conjunto playero, que también puede usarse para deporte, que incluye una pollera veraniega y un corpiño. El diseño parece ser de un estilo batik en dos tonos de rosa y Julieta Poggio sumó un sombre cowboy con unos guantes para resaltar.