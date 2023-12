Julieta Poggio fue una de las flamantes participantes de la temporada pasada de Gran Hermano. El 2022 representó el regreso del reality por la pantalla de Telefe y fue muy exitoso en materia de rating.

Ahora, ya con sus hermanitos fuera de la casa, cada uno emprendió caminos diferentes, algunos en el Bailando de Marcelo Tinelli, otros permanecieron su contrato con Telefe y, tanto Marcos Ginocchio como Julieta Poggio se pasean entre presencias de eventos y trabajos como modelo para distintas marcas.

No obstante, hace días, la actriz fue objeto de atención luego de que se conociera que tuvo un accidente en una fiesta en un barco. A través de su cuenta en Instagram le contó a sus seguidores cómo sucedió el desafortunado hecho: "Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua", aseguró.

Seguidamente detalló que tuvo que ser trasladada a un hospital: "Me tuvieron que dar dos puntos", destacó. Horas después, les mostró a sus fanáticos cómo le había quedado el rostro tras el accidente.

Julieta Poggio fue a sacarle los puntos de su ojo lastimado, pero no se lo hicieron

Ahora, se ha viralizado un video de la cuenta en Instagram @fedeflowersok, en el que aseguran que Julieta Poggio se presentó en una Clínica de Saavedra para sacarse los puntos del ojo lastimado "porque se va a Punta del Este de vacaciones, fue atendida en el consultorio número 21 y le negaron aun la extracción de la sutura lo que ocasionó la molestia y llanto de la joven", aseguró el influencer.

Asimismo, afirmó que una recepcionista del lugar le pidió un fotografía a Julieta Poggio pero, esta se habría negado de "mala manera". Aunque en el video no se enfoca bien el polémico momento, se logra escuchar la voz de la ex Gran Hermano. Además, varios de los usuarios defendieron a la bailarina por su derecho a la privacidad.

