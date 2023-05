Julieta Poggio estuvo en el programa "Biri Biri" , de Republica Z y habló de la polémica con Romina Uhrig porque la dejó de seguir en Instagram.

“Quiero que me pongan música de tensión para preguntarle algo a Juli Poggio”, comenzó diciendo el conductor y lanzó su pregunta: “En el día de ayer Romina Uhrig dejó de seguir momentáneamente a la señorita Julieta Poggio por la red social Instagram. ¿Qué pasó?”.

Ante esto, Julieta Poggio respondió: “Somos súper amigas. Ella dijo que quizás no estamos hablando mucho porque estamos con muchísimas cosas. Fue sin querer”.

Julieta Poggio dejó en claro que su relación con su gran amiga Romina Uhrig y Daniela Celis sigue intacta y que, aunque no se ven con frecuencia por compromisos laborales, el tridente sigue más firme que nunca.

Romina Uhrig también habló de Julieta Poggio

La cuarta finalista de Gran Hermano 2022 Romina Uhrig estuvo como invitada en el programa “Estamos en una”, donde aclaró los rumores de mala relación con su amiga Julieta Poggio.

La ex diputada dijo: "No sé qué pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó", respondió Romina ante la pregunta de Lourdes Sánchez luego del tuit de Ángel de Brito donde había puesto la información.

Luego, agregó: "Estaba viendo el tema de las redes y nos eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más".

Antes de finalizar agregó: "Con Juli ahora no hablamos mucho ya como antes por temas de las dos, pero está todo bien. No hubo nada que me molestara. Entiendo que ella está a full como yo también. Cuando nos vemos está todo más que bien". Romina Uhrig y Julieta Poggio tienen amistad para rato.

