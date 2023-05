Julieta Poggio le hizo frente a los rumores de crisis con su novio, Lucca Bardeli, de quien se decía que se había separado.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de "Gran Hermano" despejó todas las dudas cuando respondió a las consultas de sus seguidores, quienes están muy al pendiente de su vida sentimental.

"¿Cómo están las cosas con Lucca? Se nota que es muy compañero", le preguntaron a Julieta Poggio y ella decidió responder sin vueltas, asegurando que el amor sigue intacto.

"Él es así, muy compañero, me acompaña y me apoya siempre en todo, que para mí es súper importante. Y me hace sentir segura, tenemos una relación tan sana que mucha gente no logra entenderlo. Ojalá alguna vez les toque un amor así", dijo Juli, asegurando que su vínculo sigue muy firme.

Julieta Poggio reveló cómo está su relación actual con Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio vuelven a dar de qué hablar sobre su relación, ya que durante su estadía en la casa de Gran Hermano 2022, el público creó un ‘’shippeo’’ de los dos jugadores.

Pese a la emoción de sus seguidores con la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre ambos, Julieta fue clara al confirmar que siguen siendo muy amigos.

"Seguimos siendo súper amigos! Siempre hablamos", aseguró la exparticipante acerca de la excelente relación que mantiene con Marcos Ginocchio y también con Nacho Castañares.

