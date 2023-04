Julieta Poggio protagonizará Coqueluche de la mano de Muscari: "Es una actriz formada y con experiencia"

Julieta Poggio recibió miles de propuestas desde que salió de la casa de Gran Hermano. De hecho, reconoció que estaba "estresada pero feliz" por la cantidad de notas que hacía por día para cumplir con la rueda de prensa que tenía que hacer tras el reality.

Sin embargo, en diálogo con "Biri Biri", Julieta Poggio asumió: "No es Sex. Ya hay algo hablado... Estoy muy contenta. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro. Es para las vacaciones de invierno, pero no es un infantil... Es muy linda la obra, es una obra que ya existe, un clásico del teatro".

Se trata nada más y nada menos que de "Coqueluche", allí la finalista de Gran Hermano será la protagonista, una joven hermosa, pero mal hablada que fue criada por unas monjas en un convento y que ahora son afectadas por una epidemia de tos convulsa.

Por su parte, Muscari rompió el silencio y aseguró que se trata de una obra clásica y mitológica del teatro argentino. La misma se estrenará en julio en calle Corrientes, aunque todavía no confirmaron fecha ni sala en la que se podrá ver.

Como si eso fuera poco, Muscari agregó que Julieta Poggio será protagonista junto a una actriz más grande y que hay tres roles más. Aunque la modelo es la única confirmada hasta el momento.

La publicación de Muscari.

Qué Dijo Muscari de Julieta Poggio

"Me gustó ella humanamente. Sé que es una actriz formada y con experiencia, por eso le presté atención. No suelo prestarle atención a participantes de realities porque mis obras se nutren de actores", expresó el productor sobre la ex participante de Gran Hermano.

"A lo sumo 'Sex', que es un espectáculo que sale de otro tipo de personalidades como locutores o conductores, pero a Juli le presté atención desde el principio. Además, la había visto actuar en algunos lugares. Esa candidez, la llegada y la empatía que siento que tiene que tener el personaje de esta obra que vamos a hacer", cerró Muscari sobre Julieta Poggio.