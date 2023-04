Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano, disfrutó de Sex la obra de José María Muscari y se ganó el cariño del productor.

La jugadora se sacó una foto con el artista, quien expresó sus deseos de que la joven sea parte de sus filas. "Anoche vino Juli Poggio a ver SEX, y me pareció super luminosa y amorosa. ¿Me late algo juntos? ¿Les gustaría?", escribió el productor y generó la reacción de la rubia: "Ahh", respondió ella y acompañó la expresión con varios emojis.

Al parecer, la propuesta generó aceptación del público que, de inmediato, llenó de comentarios el post. "Fuiste el primero en verla y decir “quiero a esa chica para trabajar conmigo” y también destacaste que es la única a la que querrías de GH porque tiene talento de verdad", fue el comentario de uno de sus seguidores. "Hagan Chicago por favor!!! La re veo a Juli ahí!", siguió otra.

Julieta Poggio recibió la propuesta de José María Muscari

Lo cierto es que, según información exclusiva de CARAS, Julieta Poggio recibió la propuesta formal del productor pero no para realizar Sex sino un proyecto futuro que aún no se puede revelar.

La confesión de Julieta Poggio tras su salida de Gran Hermano: "Todos me robaban"

Tras la salida de Gran Hermano, los finalistas hicieron una recorrida mediática por lo que empezaron a salir los trapitos escondidos y los secretos de la casa.

Nacho Castañares y Julieta Poggio fueron invitados al stream Biri Biri donde el jugador le confesó a su compañera que le robaba las golosinas. "Lo veíamos todos. Veíamos los cajones llenos de chocolates que él (Nacho) robaba de tú (Julieta) cajón", le dijeron en el ciclo y Nacho lo asumió.

"Yo te robé… ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas? ¿Te acordás que las dividimos, vos la metiste en el cajón y fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo", disparó el joven.

Julieta Poggio reaccionó ante esta confesión y mostró su indignación. "Todo me robaban… una vez dejé un brownie guardadito en un tapercito, me lo comieron. Dejo un choripán adentro del microondas escondido en un papel, me lo comieron", tiró.