Marcos, Nacho y Julieta son la última sensación del momento luego de haber sido los finalistas de Gran Hermano. Los hermanitos están disfrutando a full sus visitas a los programas y fue en el stream de Biri Biri que Julieta se indignó con Nacho por una confesión.

Los conductores del programa comenzaron a preguntarles cómo se vivían determinadas situaciones en la casa, de las cuales los televidentes tenían toda la información. Fue Yeyo Gregorio quien comenzó la discusión luego de preguntar si "¿Había algún pillo que se hacía el bol… y escondía algo? ¿O qué comía de más?".

Inmediatamente una de las conductoras lo interrumpió y mandó al frente a Nacho. "Lo veíamos todos. Veíamos los cajones llenos de chocolates que él (Nacho) robaba de tú (Julieta) cajón", expresó. Julieta quedó anonadada y le dedicó una mirada fulminante a su compañero y, ahora, amigo.

"Yo te robé… ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas? ¿Te acordás que las dividimos, vos la metiste en el cajón y fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo", confesó Nacho al quedar acorralado. Los conductores del programa, Marcos y la madre de Poggio estallaron de la risa.

Sin embargo, la tercera finalista se indignó completamente y reprochó que siempre que ella guardaba algo, alguien se robaba. Incluso, hizo una lista de todos los alimentos que quiso guardar para después, pero que no pudo disfrutar. "Todo me robaban… una vez dejé un brownie guardadito en un tapercito, me lo comieron. Dejo un choripán adentro del microondas escondido en un papel, me lo comieron", expresó indignada la ex hermanita

Santi Maratea reveló que le gustaría estar con Julieta Poggio

Julieta Poggio pasó por el programa "Biri Biri" y se enteró de la noticia. "Una vez vino Santi Maratea acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar y dijo que con vos", comenzó diciendo Mica Lapegüe.

"¡Ay, Santi! ¡Juntémonos!", gritó Julieta, súper emocionada, lo que desconcertó a todos los presentes. "¿Cómo 'juntémonos', Julieta?", intervino Nacho, pensando en Lucca Bardelli, el novio de su amiga. "Te mandamos un beso, Lucca", agregó Yeyo De Gregorio, picante.

