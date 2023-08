Julieta Poggio, desde que entró a la casa de Gran Hermano, se ganó el corazón de todos. Después, cuando salió, se dio cuenta de la enorme cantidad de fans que tenía y el furor por la finalista incrementó mucho. Pero no todos son fanáticos, sino que muchos tienen otra intención con ella: enamorarla. Por eso, recientemente la bailarina reveló su técnica infalible para tener a los chicos atrás de ella.

Aunque Julieta Poggio es fuertemente vinculada con Marcos Ginocchio, ella asegura que no está con el ganador de Gran Hermano y que solamente tiene una amistad. Muchos descreen de esta versión y realmente piensan que están teniendo algo oculto.

Julieta Poggio

Este momento en la vida de Julieta Poggio está marcado por mucho trabajo y oportunidades super especiales que la requieren con la mente totalmente enfocada en aprovecharlas al máximo. Sin embargo, la bailarina siempre deja un lugar para el amor, y ahora le contó a sus seguidores cómo hace cuando quiere ganarse a un chico.

Fue en Fuera de Joda, el streaming que tiene con Nacho Castañares, Daniela Celis y La Tora, que Julieta Poggio contó todos los detalles. En una charla muy relajada, la finalista de Gran Hermano comenzó a hablar muy libremente sobre sus tácticas de cortejo. "¡Cómo nos gusta cuando es más difícil! A todos. Si me responde y saca charla, está bien. Si medio me cortó me gusta más todavía. Somos así", reconoció.

Julieta Poggio reveló qué le atrae más de los chicos

Como Daniela Celis la conoce mucho a Julieta Poggio, por esa irrompible amistad que generaron en la casa más famosa del país, la novia de Thiago Medina dijo: "A Julieta le gusta lo difícil. Los que le dicen que no, los que le dicen basta. Ella quiere más, quiere más, quiere más. Pero... ¿Por qué? Porque todo el mundo le da bola. Sos una bomba y el único que no te va bola vos querés estar".

Luego de la intimidad que contó Daniela Celis, Julieta Poggio la intentó callar y lanzó: "Callate, qué me decís". Muy avergonzada por lo que reveló su amiga, se sacó los auriculares y se dio vuelta con su silla. Por último, sumó: "Lo difícil atrae más. Cuando tenés todo servico, entregado, decís: 'Chau, me aburrí'. Somos así las personas. Te atrae más, tenés más interés".

NL.