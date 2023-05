Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig, disparó contra su tía: "Tiene gente inoperante"

Romina Uhrig está de nuevo en el centro de la polémica uego de que su sobrino, Fabián Herrera, compartiera un descargo. El joven que se hizo conocido por el apoyo incondicional que le brindó a su tía durante su estadía en "Gran Hermano" aclaró que no tiene nada que ver con las redes de la influencer.

A través se su cuenta personal de Twitter, Fabián expresó: "No me mentan en embrollos que nada que ver, no me busquen porque después lloran cuando hablo, no tengo acceso a las cuentas de Romina desde el miércoles que corto su aislamiento".

El descargo de Fabián Herrera.

"Si ahora tiene gente inoperante que no sabe como subir una historia no es mi problema", agregó visiblemente molesto. Como si eso fuera poco, desmintió una vez más haber cobrado por alguna publicación que hizo desde las redes de Romina Uhrig mientras estaba dentro de la casa más famosa del país.

"Lo único que hice fue administrarlo y darle un manejo profesional, 100% comprometido desde el día 1! En el caso de que haya hecho alguna publicidad o cualquier otra cosa, supongo que debería haber una captura dando vuelta, Sino se puede fijar en archivos", sentenció el sobrino de Romina.

El tweet de Fabián Herrera.

El sobrino de Romina apuntó contra Walter Festa

Luego de que saliera a la luz el vínculo entre Romina Uhrig, Walter Festa y L-gante, Fabián Herrera, sobrino de la exparticipante de "Gran Hermano 2022", rompió el silencio en las redes y apuntó contra el esposo de la influencer.

El tweet del sobrino de Romina.

"Gente no sean ingenuos, no se crean ese circo de L-gante, Romina y Walter, mucho ruido esoooo. Walter Festa es el verdadero me cuelgo de Romina, la había dejado morir y ahora pa todos lados 'qué hombre'", expresó Fabián, sobrino de Romina Uhrig.