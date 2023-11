Pepe Cibrián tuvo un fuerte cruce con Julieta Poggio que parecía haber quedado en el pasado. Sin embargo, el reconocido productor teatral volvió a apuntar contra la finalista de Gran Hermano 2022 por una polémica actitud.

Todo comenzó cuando Pepe se enteró de que el público de Coqueluche tuvo que esperar una hora a la joven, ya que llegó tarde. En Socios del Espectáculo, el productor sentenció: "¿Tuvo un accidente? Tiene que ser algo muy grave para que llegue tarde".

Imagen promocional de Coqueluche.

Sin filtros, Cibrián continuó criticando a Poggio: "Un actor, aunque tenga un personajito, hay que estar tres horas antes en el teatro... Esto es lo que yo hago que mis actores hagan, porque es lo que hago yo como actor y como director", y agregó picante: "Yo personalmente tendría que entender porque le pasó algo, como para decirle sino 'andate'. Si un cirujano llega tarde a una operación de corazón, se muere el paciente, ¿verdad? No podes llegar tarde, ¿cómo no llegar tarde? Salgo 5 horas antes".

Por último, Pepe Cibrián acusó a Julieta Poggio de matar al teatro: "El teatro tiene vida, vos no podés matar, quien lo haga, al teatro. Somos un país muy generoso, en España lo queman al teatro, porque hay un respeto, no se puede no cumplir con eso".

Qué dijo Julieta Poggio luego de llegar tarde a la función de Coqueluche

Desde LAM, la exhermanita explicó al aire: “No fue una irresponsabilidad. Estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrada Lugones, también Libertador, estaba todo cortado por el debate presidencial. Obviamente, yo estaba en un estado en el que nunca me querrían ver, llorando desesperada. Pero por suerte la gente me esperó. Nadie se fue y pudieron disfrutar de Coqueluche y se fueron todos con una sonrisa del teatro”.

Julieta Poggio decidió compartir más detalles de sus actividades durante ese día: “Estaba en un desfile en Escobar. Estaban todos los tiempos calculados, tenía un auto esperándome en la puerta. Pero bueno, fue un caos ayer la ciudad, no saben lo que era. Bocinazos, gente gritando, una locura”.

J.C.C