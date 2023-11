Javier Milei ganó las elecciones presidenciales tras obtener el 55% de los votos en el Balotaje 2023 y se encuentra definiendo a quienes integrarán su gabinete. Entre ellos se encuentra Leo Cifelli, un reconocido actor que pasó de trabajar con Pepe Cibrián a involucrarse en la política para los próximos 4 años de gobierno.

De trabajar con Pepe Cibrián a ser funcionario de Javier Milei: quién es Leo Cifelli, el secretario de Cultura elegido

El primer paso de Javier tras haber ganado las Elecciones 2023 fue reunirse con Alberto Fernández para comunicar las cuestiones más importantes de la transición presidencial y comenzar a contactarse con los políticos que integrarán su gabinete. El futuro mandatario tiene nuevos planes para el sistema de los ministerios y sus jerarquías.

La Libertad Avanza busca simplificar el gasto público mediante el cierre o la unificación de ciertos ministerios. Aquellos que dejen de considerarse como tal pasarán a ser Secretarías, como es el caso del Ministerio de Cultura. Cifelli fue el actor elegido para encabezar lo que será la Secretaría de Cultura y como principal objetivo quiere romper con las desigualdades salariales entre los artistas respecto a quienes son muy conocidos y quienes no, según explicó el portal de noticias Escenarios Nacionales.

Leo Cifelli junto a Javier Milei

Leo tiene una larga trayectoria artística y uno de sus últimos trabajos fue de la mano de Pepe Cibrián como productor. Se trató de la obra teatral "Drácula". Sin embargo, busca su camino en la política para establecer un orden en el mundo del espectáculo y sacarlo adelante. El futuro secretario expresó que la Secretaría no sufrirá un gran recorte de presupuesto ya que su monto inicial no afecta al presupuesto general.

"No creo que haya un gran recorte en el presupuesto que se va a votar después de las elecciones. Un allegado a Milei dijo que el presupuesto de Cultura no le hace ruido al presupuesto general. Entonces no es algo que se tiene que recortar fundamentalmente", expresó durante una entrevista con Clarín.

Leo Cifelli junto a Victoria Villarruel

Asimismo, Leo Cifelli ya sabe a quién elegirá como directo del Teatro Nacional Cervantes. La única condición que puso sobre la mesa es que se contraten a los actores por sus capacidades y no por su fama. "Habrá cambios desde el inicio", expresó el nuevo compañero de Javier Milei en sus redes sociales.