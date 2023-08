José María Muscari banco a Julieta Poggio, en medio de las críticas de Pepe Cibrián: ''La va aplaudir de pie''

Pepe Cibrián fue noticia en los últimos días al criticar fuertemente a Julieta Poggio, a raíz de una entrevista que vio sobre ella y que pronto debutará en la calle Corrientes, al ser protagonista de la obra Coqueluche, actualmente el futuro de la joven actriz brilla y se convirtió en un referente en el mundo de la moda para la nueva generación.

Ahora, quien salió a defender a la finalista de Gran Hermano 2022, fue José María Muscari, director de Coqueluche, quien la eligió para el papel de su obra, al escuchar los dichos del actor, en diálogo con Socios del Espectáculo habló sobré y la presentación que pronto tendrá lugar en el MultiTeatro.

Coqueluche

Qué dijo José María Muscari sobre las criticas de Pepe Cibrián a Julieta Poggio

‘’Me encanta Julieta, es una chica que elegí con mucha convicción, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esta obra y no la hacía porque no encontraba a la protagonista ideal, cuando la descubrí a Julieta dentro de la casa de Gran Hermano vi que tenía un ángel particular, lo primero que a mí me pasa es que no tengo ningún tipo de prejuicio porque siento que los prejuicios nos achatan’’, comenzó diciendo el actor.

Luego añadió y enumero las características de Juli Poggio: ‘’Es muy difícil encontrar una chica de veinte años que tenga la popularidad, el talento, el ángel, la disposición y la altura para estar protagonizando en la calle Corrientes. todo eso tiene Juli", contó José María.

Acto seguido tomó la palabra ‘’Disney’’, que se encontraba junto al directo: ‘’No lo tomo a mal, entiendo un poco el prejuicio por el reality pero, realmente, no es la primera vez que yo me subo a las tablas, entonces, lo invitamos a ver Coqueluche", manifestó, invitando a Pepe Cibrián. Finalmente, José María Muscari añadió: ‘’Cuando Pepe la vea la va a aplaudir de pie. Ella actúa, canta, baila, la rompe", cerró.

D.M