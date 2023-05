Julieta Poggio es la última novedad de la moda en Argentina desde su salida de Gran Hermano. El salto a la fama le permitió dedicarse a lo que más le gusta las 24 horas del día y se convirtió en un ícono de la moda. Luego de estrenar su programa de stream junto a los exhermanitos, la morocha compartió su look rockero para la noche porteña.

"Fuera de joda", es el programa de stream que estrenó ayer junto a Daniela Celis, una de sus mejores amigas, Nacho y La Tora. En dicho programa los hermanitos intentarán competirle a Luzu TV, la productora de Nico Occhiato que se posicionó como la mejor señal de entretenimiento para los más jóvenes.

Julieta Poggio se lució con un outfit rockero en la noche porteña

A pesar de todas las críticas que recibe por su estilo a la hora de vestir, Julieta le resta importancia a todos los comentarios que la rebajen. Poggio, desde su participación en la casa de Telefe, admitió su amor por la ropa y las tendencias. Pero jamás pensó que sería ella quien las imponga a sus seguidoras.

Con frecuencia, la joven de 21 años comparte los looks que utiliza en el día de a día. El tiro bajo es un must en su armario y le gusta apostar por los accesorios arriesgados. Para el estreno de "Fuera de joda", Julieta se presentó con un look rockero y luego salió a cenar junto a Daniela.

El look motoquero de Julieta Poggio

En la fotografía que compartió desde sus redes sociales se puede observar que la ex Gran Hermano vistió un chaleco de cuero color negro, el cual combinó con una calza engomada del mismo tono, y una remera estampada en tonos naranja chillante y azul eléctrico. Para finalizar el look, la modelo utilizó unos guantes que hacía juego con el chaleco y que le daba un look motoquero a la vestimenta.

El look de Julieta Poggio en el estreno de Fuera de Joda

Julieta Poggio se encuentra en lo más alto de su carrera y todos se mueren por trabajar o tener una nota con ella. Días atrás, la joven se enojó y respondió a una conductora que la tildó de "Maleducada" y generó revuelo en las redes sociales.