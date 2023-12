Julieta Poggio sorprendió a todos con un jugado look para el Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de la Moda, celebrados en la Usina del Arte, reunieron a las más diversas figuras como Pampita, Yanina Latorre, Julieta Poggio y Ángel de Brito, entre otros.

Valeria Mazza fue la conductora de la gala y, además, presidió el Jurado de Honor. Ángel de Brito, por su parte, fue el compañero de la top model en la conducción, mientras que Flor de la V fue la anfitriona de la alfombra roja.

El evento, que fue transmitido por América TV, reconoció a las más importantes personalidades del mundo de la moda, así como también a aquellas figuras de la televisión y las redes sociales, por lo que Julieta Poggio fue una de las celebridades más esperadas de la noche.

Julieta Poggio, en la previa de los Martín Fierro de la Moda.

El look de Julieta Poggio para los Martín Fierro de la Moda

Julieta Poggio impactó con su impecable look y le aportó frescura a la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda con un vestido de pedrería en rosa viejo cuidadosamente confeccionado por Gustavo Pucheta. El mismo contaba, además, con al mejor estilo Máxima Zorreguieta. La actriz completó el look con un peinado recogido por Mauro De Brito y un make up en tonos nude realizado por ella misma.

JULIETA POGGIO

“Para el vestido de Julieta yo quería usar un género distinto con bordados, ya que siempre usamos telas lisas. Apostamos por un color que resalte su tono de piel. Julieta es trigueña, naturalmente bronceada”, explicó a Caras su estilista, Lucas Mata.

Julieta Poggio. Foto: Instagram

Horas antes del evento, la ex Gran Hermano compartió una foto de cómo fue la previa a este mega fiesta. "Qué lookete tenemos preparado amor. Como amo estos eventos", dijo Disney en sus redes.

Julieta Poggio. Foto: Instagram

Julieta Poggio fue una de las figuras más destacadas mediáticamente durante 2023 debido a su participación en Gran Hermano. En la actualidad, la diosa es la protagonista de la obra Coqueluche, además de ser la cara de importantes marcas del país. Es por esto que la actriz no faltó a los Martín Fierro de la Moda.