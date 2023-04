Julieta Poggio y el look rockero que usó para viajar en avión

Julieta Poggio saltó a la fama luego de su participación en Gran Hermano. La bailarina y modelo, si bien creció en el mundo del espectáculo, recién ahora cayó en la cuenta de que su nombre está en todos lados y que tiene millones de fans que quieren tener su estilo.

Desde la pollera blanca que se manchó dentro de la casa hasta las bucaneras típicas de la jugadora, Julieta tiene un outfit para cada ocasión y, en cada una de ellas, siempre impone tendencia.

El look rockero de Julieta Poggio para viajar en avión

La ex Gran Hermano es fanática de Emilia Mernes, a quien conoció el martes por la noche en un concierto, y la mayoría de su estilo está inspirada en la artista. Con pantalones y polleras tiro bajo, remeras de red y croptop de los años 2000, Poggio se volvió un ícono de la moda.

La bailarina compartió en su cuenta de Instagram la previa de su viaje a Uruguay, donde algunos jugadores de Gran Hermano fueron para participar de un programa, y dejó a la vista su outfit rockero e inusual, pero cómodo, para viajar en avión.

El outfit de Julieta Poggio para viajar en avión

En la parte superior del look, Julieta vistió una musculosa negra básica de breteles y lo combinó con un pantalón cargo con el estampado de camuflaje en un verde militar. Mientras que en los pies usó unos borcegos negros de plataforma alta con la lengua para afuera como accesorio del calzado.

Los accesorios rockeros de Julieta Poggio

Pero los detalles que le dieron un aspecto rockero al outfit, son los accesorios de Julieta Poggio que no se ven a simple vista. La ex Gran Hermano combinó el look con dos collares choker y unos lentes en su cabeza, un cinturón de tachas, una cartera de brillos y colgantes con formas de cruces y ganchos con piedras strass.

OL.