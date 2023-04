Julieta Poggio fue entrevistada y habló tanto de Gran Hermano 2022 y su experiencia en la casa más famosa del país, como de sus nuevos proyectos y sueños que quiere lograr con esta nueva popularidad que logró gracias al reality de Telefe.

Julieta en LAM.

“Extraño un poco esos días de sol, pileta, siesta y noches mirando a la luna, sin hacer absolutamente, nada”, confesó antes de aclarar en diálogo con Gente: “Jamás pensé salir de Gran Hermano y encontrarme con esta repercusión... ¡Estoy disfrutando del amor de la gente como nunca soñé! Es la mejor experiencia de mi vida”.

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano

Cuando le consultaron si Marcos Ginocchio se merecía ganar, Julieta respondió muy segura: "¡Se lo súper merecía! Demostró que en esta edición de Gran Hermano se valoró el juego limpio y con respeto. Él tiene muchos valores, es una persona noble, auténtica y honesta, ¿Cómo no iba a ganar?". Luego completó sobre sus ganas de ganar: "¡Yo siento que gané! Mirá lo que es el amor de la gente... ¿Qué más puedo pedir?".

También reveló que se va a tatuar junto a Romina y Daniela, sus amigas más cercanas dentro del reality. "¡Nos vamos a tatuar las tres el ojito de Gran Hermano! El próximo finde voy a comer un asadito a la casa de Romi y seguro que ese día ya definimos dónde y cuándo nos tatuaremos", compartió la joven.

Romina Uhrig y Daniela Celis.

Sobre un futuro proyecto con Wanda Nara, Julieta Poggio contó: "Me escribió y me preguntó si la podía maquillar algún día y obvio que acepté: podría ser para MasterChef o una fiesta. Después charlamos un poco sobre la posibilidad de que sea modelo en una campaña de su línea de make up. Ojalá logremos avanzar en esa propuesta.".

Por último, la finalista de Gran Hermano cerró la entrevista contando cuál sería su trabajo soñado: "Si puedo fantasear sin límite me gustaría formar parte del elenco de la serie española Élite… Me re veo ahí.".

Julieta Poggio habló sobre el revuelo que causó en redes al revelar que Rusherking comenzó a seguirla

Julieta Poggio también habló en su entrevista sobre el nuevo revuelo que causó en todas las redes sociales al revelar que el famoso cantante RusherKing, recientemente separado de La China Suárez, la había comenzado a seguir en Instagram.

“¿Saben quién me siguió? Rusher”, reveló la joven en el ciclo Biri Biri y ante la aclaración de que recién se había separado de la China Suárez, Juli reaccionó: “Sí, por eso se los cuento”, dijo con picardía.

Al ver que la joven lo contó, RusherKing dejó de seguirla.

Ahora, Julieta aclaró que no recibió ni un mensaje ni interacción del artista. "Nada, te juro. Ni siquiera un like en una foto. Fue algo que se sobredimensionó por el momento en que ocurrió, pero jamás hablamos. Una pavada", cerró la finalista de Gran Hermano.