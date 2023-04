Julieta Poggio descubrió su pasión por el mundo artístico desde muy chica, pero desde su salida de Gran Hermano la ex participante se encuentra en su apogeo y no para de recibir nuevas oportunidades. La joven de 21 años logró cumplir otro de sus sueños y compartió la emoción en sus redes sociales.

Durante su estadía en la casa, Julieta fue una de las jugadoras más icónicas. Su forma de hablar, su estilo a la hora de vestir y su obsesión por los bailes virales de Tiktok la llevaron a ser considerada una de las mujeres del momento por los televidentes. De esta manera, Emilia Mernes, una de las artistas más exitosas en Argentina, manifestó su apoyo por la jugadora hasta la final.

Julieta Poggio conoció a Emilia Mernes

Desde sus redes sociales, Julieta mostró que anoche asistió a un show de Emilia y lo disfrutó a pleno. No hubo canción que la ex Gran Hermano no haya filmado y la emoción se podía sentir a través de la pantalla.

Una vez que finalizó el concierto, Poggio tuvo la posibilidad de visitar la zona del Meet&Great para conocer en persona a su ídola. En las fotografías se puede observar el cálido abrazo entre las artistas como si fueran viejas amigas. "Te elijo una y mil veces más como ídola. Sos todo lo que está bien. Sos talentosa, humilde, hermosa y sana. ¡Te amo!", escribió Julieta en sus historias de Instagram.

Julieta Poggio conoció a Emilia Mernes

A su vez, la ex hermanita compartió algunas de las fotos en su perfil de Instagram y reiteró "Que noche más hermosa con esta diosa, mi Idola indiscutible" a lo que Emilia Mernes se pronunció y expresó "Un placer conocerte, mi vida". Inmediatamente, el posteo se llenó de comentarios y muchos usuarios rogaron por que Julieta se convierta en una de sus bailarinas.

Julieta Poggio con Emilia Mernes

Julieta Poggio lució un outfit fiel a su estilo y a tono con el show. En colores ladrillos, utilizó una pollera y campera de jean con retazos de tela de cuero y lo combinó con un top negro y unas botas de caña alta.

OL.