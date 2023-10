Julieta Poggio fue contundente al acusar a su exnovio, Lucca Bardelli, de buscar fama

Julieta Poggio y Lucca Bardelli, cuando estaban de novios, pudieron resistir las dificultades de la distancia y el encierro en la casa de Gran Hermano, e incluso a los rumores que vinculaban a la actriz con Marcos Ginocchio. Sin embargo, la pareja no pudo mantenerse unida cuando la fama llegó a sus vidas de la noche a la mañana.

Julieta se volvió una celebridad, recibiendo ofertas de trabajo por doquier y enfrentando una serie de nuevas experiencias, como apariciones en los medios, portadas de revistas, y el papel protagónico en una obra de teatro en la calle Corrientes, entre otras. En medio de su ascenso a la fama, la relación con Lucca comenzó a deteriorarse.

La pareja se separó meses después de concluir la participación de Poggio en Gran Hermano, y Bardelli se quejó de haberse enterado de la ruptura a través del programa de streaming de Julieta. En una entrevista con Marcelo Polino, ella habló sobre el final de su relación y lanzó una indirecta contundente a su expareja, quien apareció en programas de televisión haciendo declaraciones sobre ella.

"Terminó todo bien y después como rari. Raris algunas cosas", dijo Julieta, y Polino intentó profundizar: "¿Rari, no? ¿Metió la pata en alguna cosa?". "No sé", respondió ella, antes de añadir con sarcasmo: "Quizás a él le gustan un poco los medios. ¿Puede ser?".

Las declaraciones de Lucca Bardelli

Poggio recordó la aparición de su exnovio en el Bailando y señaló que eso la había sorprendido. "Estuvo ahí, dando un par de notas", insinuó, y Polino resumió la situación: "Bueno, el combo de la fama viene con todo". Cabe destacar que en los últimos meses, Bardelli había dado entrevistas extensas a través de Mitre Live.

En una de estas entrevistas, Lucca Bardelli comentó sobre cómo percibió a Julieta desde su paso por Gran Hermano. "Es otra Juli, totalmente diferente la de hoy a la que ingresó al reality, cambió su vida, no nos encontramos y de a ratos me acuerdo lo que era para mí, era otra cosa diferente, yo a ella no la veo como famosa", afirmó Bardelli.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli vivieron cambios notables como pareja a raíz de la fama de Julieta. Mientras ella continúa su carrera en ascenso en el mundo del espectáculo, Bardelli parece apenas comenzar su camino en la televisión y los medios, generando así una separación no solo emocional, sino también en sus respectivas carreras.

