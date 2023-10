Julieta Poggio es una de las figuras más juveniles más icónicas de la moda del momento. Su estilo a la hora de vestir da mucho de qué hablar, ya que algunas prendas son un tanto polémicas. En esta ocasión, la morocha apostó por un jugado look cut out para la noche porteña.

Julieta Poggio apostó por un arriesgado look para la noche porteña

Julieta es la it girl del momento dentro del mundo artístico argentino, la cantidad de proyectos laborales que protagoniza la obligaron a hacerse un lado de Fuera de Joda, el programa de streaming de los ex Gran Hermano, para continuar persiguiendo sus sueños. La morocha, de esta manera, deja a la vista muchos looks que enamoran a su público.

Desde su ingreso a la casa quedó en claro que Poggio tiene un estilo muy urbano y que opta por prendas que dejen a la vista su abdomen, ya que disfruta de resaltar su silueta. De esta manera, no solo reivindica algunas tendencias de los años 2000, sino que apuesta a nuevas que están haciéndose un lugar en la industria.

El increíble look cut out de Julieta Poggio

Una de ellas es el estilo cut out, que consiste en usar prendas con grandes agujeros o tajos en zonas jugadas. La modelo se lución con un jean en color celeste cuyos tajos se encuentra a la altura de la cadera para aportar sensualidad. Con un aro metálico se sostiene la costura del jean dejando bastante piel a la vista.

Julieta Poggio arriesgó todo con su outfit

Julieta Poggio

Mientras que en la parte superior también hizo una polémica combinación. La actriz se lució con un bustier de transparencias, un corpiño al estilo de un corset, que dejaba a la vista sus pechos, por lo que utilizó una pequeña camisa negra para taparse. Asimismo, Julieta Poggio sumó una cartera negra con detalles dorados.