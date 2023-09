Julieta Prandi salió a hablar sobre la controversia que gira en torno al apodo "muqui" que se le atribuye a Pampita en los inicios de su carrera en el modelaje. En una entrevista con "Socios del Espectáculo", la modelo apuntó directamente contra Nicole Neumann.

La polémica resurgió cuando Julieta Prandi compartió un enigmático mensaje en sus redes sociales, sin dar nombres pero dejando en claro su postura sobre la situación. En el programa, se reveló el contenido del mensaje en el que Prandi afirmaba que no tenía ninguna intención de colgar apodos a nadie, y que la autoría del apodo "muqui" no era suya.

Esto desató una serie de comentarios y especulaciones en torno a quién había sido realmente el responsable de asignar dicho apodo. En respuesta, Julieta Prandi se sinceró y explicó por qué había decidido hablar sobre el tema después de tanto tiempo.

Julieta Prandi apuntó contra Nicole Neumann por el apodo hacia Pampita

Prandi habló de que ya había aclarado las cosas con Pampita muchos años atrás y que ella sabía perfectamente que el apodo no era de su autoría.

“Yo no tengo nada que ocultar, pero yo me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que hacen otros. Al principio cuando me preguntaban yo no iba mandarla al frente, sabía por supuesto de lo que me estaban hablando pero no la mandé al frente porque no me correspondía”, explicó.

“Pero ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estás siendo castigado por otro, por algo que no hiciste, llega un momento en el que decís ‘bueno, hacete cargo de tus cosas, ya estamos grandes, ya no tenés 18 años”, cuestionó Prandi sobre el accionar de Nicole Neumann.

“Nicole dejó de saludarme cuando en un desfile la saludé a Caro. Yo nunca dejé de saludarla a Caro, yo tengo buena onda, he viajado con ella. Tengo buena onda, de hecho, le escribí el fin de semana, me la crucé en el gimnasio, donde entreno, y estuvimos charlando. Yo tengo buena onda, no sé si el resto puede decir lo mismo”, cerró picante.