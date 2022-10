Desde que Julieta Prandi se fue de la casa que compartía con el padre de sus hijos, en febrero del 2019, inició un camino muy difícil de transitar en el cual se enfrentó legalmente a su exmarido Claudio Contardi. La modelo lo denunció por varias situaciones de violencia que sufrió en mayor medida durante los últimos dos años de relación.

En "Es Por Ahí", programa que conduce la actriz junto al Tucu López, Julieta Prandi se sinceró sobre cómo se siente con el avance de la causa por abuso sexual contra su exmarido. "No me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional, para eso tengo un ámbito donde lo hago y también lo hago a través de la Justicia que es algo que vengo exigiendo desde hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa", expresó la conductora.

Julieta Prandi y Claudio Contardi.

"Son denuncias que venía haciendo desde hace mucho tiempo y desde que entró al ámbito legal de mi vida Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades. Yo estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, pero estoy muy entera también y estoy súmamente confiada de que se va a hacer justicia", agregó Prandi.

Como si eso fuera poco, la conductora recordó un detalle escalofriante y no menor de una de las graves amenazas que sufrió cuando se fue de su casa hace más de 3 años. "Me fui amenazada de muerte. Eso lo dije y es verdad, me fui amenazada de muerte de mi casa", sentenció Julieta.

Fernando Burlando reveló detalles de la causa de Julieta Prandi contra Contardi

En diálogo con "Es Por Ahí", Fernando Burlando rompió el silencio sobre la citación que recibió Claudio Contardi tras la denuncia de "abuso sexual con acceso carnal de manera reiterada", que le hizo Julieta Prandi.

El representante legal de la conductora aseguró: "La pena podría llegar hasta 50 años, según la cuenta que hacemos nosotros de una forma tremendamente objetiva. Lo que padeció julieta fue un calvario, fue un infierno, fue una situación totalmente injusta".