Julieta Prandi mostró el costado desconocido de Emanuel Ortega: "Conseguí quien me planche la ropa"

Lejos de los escándalos con su ex, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive un inmejorable presente de la mano de Emanuel Ortega, con quien volvió a creer en el amor.

A diario, la modelo comparte postales junto al músico que dan cuenta del momento que atraviesan juntos. Entre mensajes de amor y fotos juntos, también hay lugar para fotos que muestran el lado B de ambos y sorprenden a sus seguidores.

La foto de Emanuel Ortega planchando que compartió Julieta Prandi en Instagram.

"¡Conseguí quien me planche la ropa! Sos tan lindo", escribió Prandi junto una foto que muestra a Emanuel Ortega realizando los quehaceres domésticos. En un divertido ida y vuelta, el músico le escribió: "¿Qué tiene de malo? Estoy planchando la ropa. Está arrugada”.

"Cuando algo te sale bien, te sale bien. ¿Por qué ocultarlo? Pero sí, soy buen planchador”, cerró el autor de "Timidez", dando cuenta que es bueno para los quehaceres domésticos y que con Julieta se dividen muy bien las tareas.

Julieta Prandi se refirió a la posibilidad de casarse con Emanuel Ortega

Al margen de la feroz disputa legal contra su ex marido, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive su felicidad plenamente en los brazos de Emanuel Ortega y, en una nota, habló sobre la posibilidad de pasar por el registro civil con el hijo de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. ¿Se viene el casamiento?

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, más enamorados que nunca.

“Hay muchas cosas lindas en mi vida que están sucediendo. Es mi novio, mi pareja, mi compañero y hubo fotos juntos y mensajes. No lo descarto para nada, por supuesto”, dijo, en referencia al casamiento, en diálogo con Paparazzi.



“No lo pensé, pero no necesitamos papeles para estar bien. Cuando dos personas se eligen, eso es lo que importa, no importa ni el afuera ni los papeles”, agregó.