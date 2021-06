La romántica escapada al campo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Más enamorada que nunca, Julieta Prandi vivió un romántico fin de semana de a dos junto a Emanuel Ortega. Plena y enamorada, se refugió en su novio en medio del conflicto legal con su ex, Claudio Contardi, por la custodia de sus hijos Mateo y Rocco.

La pareja viajó a Luján en la chacra de Ramón Palito Ortega, en la que Charly García transitó su rehabilitación. Ubicada a 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este refugio cuenta con estudio de grabación de última generación, caballos y varias héctareas de verde donde la modelo se dedicó a contemplar los atardeceres con su nuevo amor.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasan sus fin de semana en el campo familiar.

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega salió a la luz en octubre del año pasado, tras la separación del cantante de Ana Paula Dutil. Si bien la relación fue intensa desde el comienzo, aún no viven juntos aunque no lo descartan en el futurio. “Es un poco y un poco entre mi casa y la de él. Estamos muy bien juntos y compartimos nuestras vidas, que es lo más importante”, dijo la modelo a poco de comenzar la relación.

En Emanuel, Julieta encontró su mayor sostén y así lo probó este fin de semana de a dos en el que el cantante sorprendió a su amada con unos días de relax y amor.

Julieta Prandi se refirió a la posibilidad de casarse con Emanuel Ortega

Al margen de la feroz disputa legal contra su ex marido, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive su felicidad plenamente en los brazos de Emanuel Ortega y, en una nota, habló sobre la posibilidad de pasar por el registro civil con el hijo de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. ¿Se viene el casamiento?

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, más enamorados que nunca.

“Hay muchas cosas lindas en mi vida que están sucediendo. Es mi novio, mi pareja, mi compañero y hubo fotos juntos y mensajes. No lo descarto para nada, por supuesto”, dijo, en referencia al casamiento, en diálogo con Paparazzi.



“No lo pensé, pero no necesitamos papeles para estar bien. Cuando dos personas se eligen, eso es lo que importa, no importa ni el afuera ni los papeles”, agregó.