Enfocada en todo lo bueno y lejos de los conflictos legales con su ex, Claudio Contardi, Julieta Prandi recibió el 2022 junto a sus hijos, Rocco y Mateo; y su nuevo amor, Emanuel Ortega.

“Al fin llegó el 2022. Fuerte y al medio, siempre!”, escribió junto a un carrousel de fotos en las que se la ve plena y feliz por la compañía.

Julieta Prandi recibió el 2022 junto a sus hijos y Emanuel Ortega.

Julieta se prepara para conducir, junto al Tucu López, "Epa Verano", el nuevo programa matutino de América TV que tendrá a Guido Záffora, Fabián Rubino y Locho Losccisano como panelistas y a Chantal Abad como chef.

El 24, la conductora y modelo pasó Noche Buena junto a los Ortega, dando cuenta de que la relación entre ella y Emanuel transita un gran momento.

Julieta Prandi recibió un inesperado llamado del hijo de su ex, Claudio Contardi

Julieta Prandi, quien pasó Navidad con su pareja Emanuel Ortega y su familia, aún sigue esperando respuestas por parte de la Justicia por las múltiples causas que le inició a su exmarido, Claudio Contardi.

Ahora la causa la asumió Marcela Silvia Rama y en las últimas horas se supo que se resolvió anular el bozal legal que obligaba a Julieta a abonar una multa de 50 mil pesos si hablaba públicamente de Contardi.

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi después de ser víctima de todo tipo de violencia, abuso y estafas. La modelo expresó que lleva tres años de lucha en la justicia y un calvario de una década y media.

La animadora le contó en exclusivo a PrimiciasYa.com que recibió hace unos días un llamado inesperado del hijo de su ex donde le hizo otra jugada tenebrosa: "Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino, recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento".

"Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención. Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar, y hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver. Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá", relató la actitud del joven.

Luego, agregó: "Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá. Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo. Sentí que me lo volvieron a robar, pensé que había cambiado algo en él, pero no", cerró Prandi, afligida por lo sucedido.