Julieta Prandi rompió el silencio y habló de su relación con Lisandro Aristimuño

Julieta Prandi fue protagonista de un rumor bomba este lunes. La modelo y conductora fue señalada como la nueva pareja de Lisandro Aristimuño, el exitoso músico.

Los rumores comenzaron después de algunas señales mediante Instagram como likes e intervenciones de la rubia en sus transmisiones en vivo. Sin embargo, después de estas especulaciones, la diosa rompió el silencio y contó cuál es el vínculo con el artista.

La modelo no sólo negó el romance sino que también confirmó que está conociendo a alguien. "Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver",dijo en Primicas Ya. "¿Estoy conociendo a alguien? Sí. ¿Es Lisandro? No...", agregó generando más misterio.

¿Quién será el afortunado?