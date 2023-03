Julieta Puente dio detalles de su casamiento con un piloto de aviones: “Va a ser toda una experiencia para los invitados”

Julieta Puente está participando del último programa de Marley, The Challenge, que se emite por la pantalla de Telefe. La influencer es de las más destacadas del ciclo y, en una entrevista con Pronto, confesó que está muy feliz de ser parte del equipo y contó cómo llegó al programa.

“Me había enterado de que se hacía el programa porque de Telefe llamaron a Barby Franco, pero como ella estaba embarazada, no podía aceptarlo. Se moría por estar en el reality, pero tuvo que decir que no y metió otra excusa porque todavía no había anunciado su embarazo. Entonces, Barby me contó que se hacía el programa y le dije que me moría por estar ahí. ‘Si no puedo entrar, les tiro tu nombre’, me comentó”, explicó Puente.

Julieta Puente y Facundo Miguelena.

La influencer comentó que luego de unos meses la llamaron del canal y le ofrecieron el puesto, algo a lo que no pudo rechazar. “Ni lo dudé porque moría por estar. Dije que sí ahí mismo. Las repercusiones son enormes y esperábamos que el programa funcione en cuanto al rating pero superó todas las expectativas. Lo noto sobre todo en la calle. Mi público es muy de las redes sociales y ahora noto que el público de la tele, que no es el de las redes, me está conociendo y me lo hacen saber en la calle o en el supermercado. Eso es muy flashero y me sorprende”, agregó.

Sumado al buen momento laboral que está pasando, Julieta Puente está en uno de los mejores momentos en su vida personal. Es que la influencer fitness anunció que se va a casar con Facundo Miguelena, un piloto de aviones, con quien está saliendo hace cuatro años.

Julieta Puente y Facundo Miguelena.

Puente reveló todos los detalles de la gran celebración y anticipó que será en Buenos Aires entre octubre y noviembre. En cuanto al festejo, la concursante de The Challenge confirmó que promete ser algo nunca antes visto: “La temática va a tener mucho que ver con aviones, viajes, vuelos y va a ser más una experiencia para los invitados que un casamiento en sí mismo”.

Julieta Puente.

La influencer también habló del código de vestimenta para sus invitados y cómo se vestirá para su día tan especial. “No soy tan tradicional. Sí creo que voy a tener dos vestidos: el primero será blanco pero me lo voy a sacar a los cinco minutos y ahí me pondré el otro que es de un color que me encanta. Quiero que todos los invitados vayan en zapatillas. Soy re relajada y, ¿por qué voy a hacer un casamiento tradicional si soy todo lo opuesto? Quiero que sea bien a nuestro estilo, súper relajado y que la gente vaya a divertirse y pasarla bien. No me gusta lo formal”, explicó. ¡Sin dudas se viene una fiesta inolvidable!

H.O