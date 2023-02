The Challenge Argentina: cómo es el formato y por qué va a impactar en el mundo

The Challenge Argentina llega a la pantalla de Telefe el próximo 13 de febrero con la conducción de Marley y promete convertirse en un éxito absoluto.

El formato es de los más consumidos en el resto del mundo y estrenará en Argentina la edición local de la competencia física y de convivencia que empuja todos los límites. En el programa, competirán 18 participantes famosos que deberán ponerse a prueba.

Los participantes se enfrentarán en una competencia sin precedentes, con desafíos extremos por tierra, aire y agua que empujarán tanto su mente como su cuerpo. Además, estarán obligados a vivir juntos en una misma casa durante todo el reality. Los jugadores tendrán que ganar cada prueba de poder para evitar la eliminación y llegar al reto más difícil: la gran final.

Actualmente, The Challenge All Stars, contenido original de Paramount+ se encuentra disponible en el servicio.

Cuál es el origen de The Challenge

The Challenge se estrenó por primera vez el 1 de junio de 1998. El programa se tituló originalmente Road Rules: All Stars (En el que alumnos de The Real World participaron en un viaje por carretera al estilo del programa Road Rules). Se renombró Real World/Road Rules Challenge para la 2.ª temporada, y luego se resumió simplemente en The Challenge a partir de la temporada 19.

Desde la cuarta temporada, cada temporada ha proporcionado al programa un subtítulo único, como por ejemplo "Rivales". Cada temporada consta de un formato y un tema mediante el cual se deriva el subtítulo. En este caso, la edición argentina lleva el subtítulo "El Desafío".

Cómo es el formato de The Challenge

Los participantes se enfrentarán en una competencia sin precedentes, con desafíos extremos por tierra, aire y agua que empujarán tanto su mente como su cuerpo. Los jugadores estarán organizados en grupos y además, estarán obligados a vivir juntos en una misma casa durante todo el reality.

En cada desafío, los participantes se dividirán en parejas de hombre/mujer y el equipo perdedor irá a duelo contra un equipo seleccionado por los ganadores.

Los famosos tendrán que ganar cada prueba de poder para evitar la eliminación y llegar al reto más difícil: la gran final.

Quiénes son los 18 participantes que formarán parte de The Challenge Argentina

1) Sol Pérez

2) Rodrigo Mora

3) Floppy Tesouro

4) Lizardo Ponce

5) Sofía Jujuy Jiménez

6) Fernando Burlando

7) Lionel Ferro

8) Benjamín Alfonso

9) María Fernanda Callejón

10) Rodrigo Cascón

11) Oky Appo

12) Virginia Elizalde

13) Julieta Puente

14) Yeyo De Gregorio

15) Claudia Albertario

16) Eva Bargiela

17) Carolina Duer

18) Adrián Cormillot.

Quienes sean los mejores de la temporada argentina de The Challenge se enfrentarán en una competencia global en Sudáfrica con los mejores de las versiones de Estados Unidos (que fue filmada en Buenos Aires), Reino Unido y Australia.

