Justin Quiles: "El reggaetón es mi esencia"

Justin Quiles es uno de los referentes del reggeatón.

Cada uno de sus temas fue furor y eso lo llevó a componer canciones para otros artistas como Don Omar y Karol G entre otros.

Por segunda vez en el año, el artista visitó nuestro país para presentarse en el Luna Park. También cantó en el evento que realiza anualmente eltrece junto a Unicef, "Un sol para los chicos".

Caras Digital habló con él y contó de todo.

Justin Quiles en Argentina.

Justin Quiles y Argentina

-Esta es tu segunda visita a nuestro país en el año, ¿tenés pensado disfrutar tu estadía de alguna manera diferente?

-Conocer algo de aquí de Argentina pues no creo que me de el tiempo pero me encantaría. Siempre vengo con el tiempo cortito, no he tenido el placer de conocer mucho todavía. He ido bastante por Puerto Madero y a buenos restaurantes.

-¿Qué significa para vos dar un show en Argentina?

-Desde el principio de mi carrera que he venido a Argentina, tengo unos fanáticos super buenos conmigo diría yo. El público argentino es increíble, uno de los más eufóricos y de los fanáticos más fieles que he tenido.

-¿Con qué artistas argentinos te gustaría hacer un ft?

-Pues mira, hay varios que me gustan. Aquí hay mucho talento, demasiado.Ya he colaborado con Duki, que lo respeto mucho, lo veo como uno de los pilares. Cuando me hablan de Argentina el primero que yo escuché en mi vida fue a Duki. También a Cazzu y a Khea. Me cuesta decidir porque hay muchos y son todos bien talentosos, improvisan y son unas máquinas. Las colaboraciones las hago si las siento, es por amistad y que me guste la canción. No me voy a montar a una canción si no me gusta.

Justin Quiles.

Justin Quiles y la música

-¿A quién te gustaría componerle una canción?

-Del género he trabajado con casi todo el mundo creo yo. Me he sentado con (Daddy) Yankee a escribir, Don Omar, Wisin y Yandel, J Balvin, Karol G, Natti Natasha, Becky G...

-¿Qué es lo que más te gusta del reggaetón?

-El reggaeton es mi esencia, crecí en esa cultura escuchándolo. Es lo que me gusta hacer, pero también hago un poco de todo.

Justin Quiles.

-¿Sumarías otro género en un futuro entonces?

-Como compositor siempre trato de experimentar con distintos géneros, pero el reggaetón es lo que me llena.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos laborales y personales?

-Tengo tantas cosas que quiero lograr todavía. Siempre hay espacio para crecer. Estoy haciendo mi gira por Latinoamérica, creo que es mi meta ahora mismo. Lo más pronto a salir es una colaboración con Carin León, un artista mexicano que me gusta mucho. Se trata de un tema diferente, que justamente no es reggaetón.