Karina Jelinek reveló que quiso conquistar a un conocido actor y expuso a Benjamín Vicuña

Karina Jelinek fue invitada al programa de Florencia Peña, Flor de Equipo, e hizo una picante confesión.

La modelo se refirió a su pasado amoroso y, sin quererlo, involucró a Benjamín Vicuña en sus declaraciones. La conductora le preguntó si había estado "enganchada" de una persona que no le correspondió y la diosa fue contundente: "Sí hubo", confesó pero no quiso dar detalles.

Sin embargo, ante la insistencia de la conductora aportó más datos. “¡Vos no me pediste que te diga el nombre! Es actor chileno”, aseguró.

En ese momento, Analía Franchín fue quien se animó a tirar el nombre de la actual pareja de la China Suárez. "Hay dos actores chilenos muy famosos. ¿Es alguno de esos dos?”, haciendo referencia también a Gonzalo Valenzuela y Karina cerró con su frase de cabecera “Lo dejo a tu criterio”.

Karina Jelinek compartió un preocupante mensaje que después borró

Karina Jelinek encendió las alarmas y compartió un enigmático mensaje en Twitter.

"Buenas noches!! Les cuento algo por si me pasa algo ¿Quieren saber? No quiero que me pase nada. Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió Karina Jelinek pero después decidió borrarlo.

Ante la serie de consultas y dudas por estas palabras, la modelo cordobesa optó por llevar un mensaje tranquilizador a sus followers. "Estoy bien ángeles, disculpen y gracias por su mensajes", expresó.

AM