Karina la Princesita durísima con el Polaco tras los rumores de que fue a una fiesta: "Por algo decido lo que decido"

Hace algunos días, Karina la Princesita explicó que había tomado la determinación de que su hija Sol se mudara con su abuela, dado que tanto ella como El Polaco podían contagiar a la jovencita de Covid por sus trabajos. Ahora se conoció que el padre de Sol dio positivo y también aparecieron rumores de una supuesta participación en una fiesta clandestina de por medio -que él negó-, la jurado del Cantando 2020 aseguró que por algo tomó esa decisión.

“Cuando el papá empezó a trabajar mandé a mi hija a lo de mi mamá. Está ahí desde antes que el Polaco empiece a trabajar. ¿Si me anticipé al covid de él? Supuse que le podía pasar al Polaco y a mí también, más allá de lo precavida que soy yo, y no sé cómo será él, nos puede pasar a todos”, aseguró la jurado del Cantando 2020 en un mano a mano con Implacables.

“Han salido cosas que varios saben con respecto a festejos y otras cosas, las cuales quedan en la privacidad, pero por algo yo tomo las decisiones que tomo", cerró y filosa.

Respecto a las precauciones que toman con su hija Sol, La Princesita explicó en el programa Agarrate Catalina: "Ella tiene problemas respiratorios, broncoespamo, desde que nació. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, por eso dijimos que esté con mi mamá".

"Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no esta trabajando", concluyó.